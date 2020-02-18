Россия не будет запрещать въезд украинцам по внутренним паспортам

Россия сохранит действие на территории страны внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта, когда по решению украинских властей, украинцы при поездках в Россию должны будут использовать только загранпаспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Согласно подписанному в 1997 году соглашению между Россией и Украиной, граждане могут использовать для поездок, передвижения и трудоустройстве в РФ, помимо стандартного набора документов для иностранцев, внутренние паспорта Украины.

Отмечается, что украинцы по-прежнему после 1 марта смогут пользоваться на территории России любым из названных в соглашении документов, включая внутренние паспорта.

В МВД добавили, что подписанное в 1997 году соглашение продолжает действовать на территории РФ.

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