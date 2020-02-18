В Хубэе от коронавируса скончались 1789 человек

В китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса, число погибших за сутки увеличилось на 93 человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

Так, количество умерших коронавируса в провинции увеличилось до 1789 человек. При этом общее число заболевших за сутки увеличилось на 1807 до 59 989 человек. От вируса излечились 1223 пациента, всего из больниц были выписаны 7862 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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