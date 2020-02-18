Чиновник их Хубэя опроверг данные о смерти главы больницы в Ухане от коронавируса
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Представитель здравоохранения в провинции Хубэй опроверг данные о том, что глава одного из временных госпиталей в Ухане скончался от коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.
По словам чиновника, директор госпиталя «Учан» Лю Чжимин находится в реанимации.
Отмечается, что газета «Жэньминь жибао», которая ранее публиковала в Twitter информацию о смерти доктора, удалила свой пост.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, из-за инфекции в Китае умерли уже 1775 человек.
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