Убитая в Подмосковье многодетная мать дважды отзывала заявления о побоях

Убитая в подмосковном Селятино многодетная мать дважды подавала заявления о побоях в полицию, но после забирала их, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

«В 2015 и 2017 годах в дежурную часть Селятинского ОП поступало два обращения о том, что местной жительнице 1978 года рождения ее супруг 1967 года рождения причинил телесные повреждения», — сообщила пресс-служба ведомства.

Однако позже женщина просила прекратить проверку и отзывала свои жалобы.

16 февраля в Селятино мужчина убил свою жену и покончил с собой на глазах сына. Предполагается, что причиной ссоры стал развод. В семье пятеро детей, четверо из них младше 18 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью.

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