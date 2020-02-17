CМИ: глава одного из госпиталей Уханя умер от коронавируса

Глава одного из временных госпиталей в китайском Ухане стал жертвой коронавируса COVID19. Об этом сообщает издание «Жэньминь жибао».

Как стало известно, из-за инфекции погиб директор госпиталя «Учан» Лю Чжимин.

Сообщается, что это случилось в понедельник, 17 февраля.

Как отмечается, Чжимин является первым главой медицинского учреждения, который умер из-за коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, из-за инфекции в Китае умерли уже 1775 человек.

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