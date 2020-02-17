В Карибском море упал легкий самолет

Легкомоторный самолет в воскресенье, 17 февраля, разбился в Карибском море. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на префектуру Гваделупы, заморского департамента Франции.

По данным властей, четыре гражданина Франции, находившиеся на борту воздушного судна, пропали без вести.

Как уточняется, на самолете была супружеская пара, их 16-летний сын, а также 40-летний мужчина.

Согласно имеющейся информации, самолет упал в море у берегов Гваделупы.

В данный момент ведется поиск пропавших без вести.