В МЧС назвали причину срабатывания радиационного датчика в банке

В МЧС по Москве заявили, что в банковском отделении датчик радиации сработал не на денежные купюры, а на принимающую лекарства женщину, передает РИА «Новости».

«По предварительной информации, датчик сработал на женщину, которая принимает лекарственные препараты (проблемы с щитовидной железой). Угрозы нет», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ писали, что в банке сработал датчик радиации на принесенные клиентом деньги. Лаборатория «Родон» произвела необходимые замеры.

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