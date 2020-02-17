В Санкт-Петербурге закроют затворы дамбы из-за угрозы наводнения

В связи с вероятным повышением уровня воды в дельте реки Невы было решено закрыть затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Дирекцию КЗС.

Отмечается, что угроза наводнения в городе появилась после ухудшения погодных условий, которое вызвано циклоном на севере Скандинавии.

В настоящее время в Петербурге уже объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. В ночь на 18 февраля также ожидается усиление ветра, местами до 28 м/с.

Кроме того, прогнозируется, что вода в Неве поднимется до 180 см.

«Затворы КЗС начали движение на закрытие водопропускных отверстий в 14.10 мск», — добавили в КЗС.

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