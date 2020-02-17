Пограничники задержали «гражданина СССР» на границе Молдавии с Украиной

Украинские пограничники задержали на пропускном пункте «Кучурган» в Одесской области мужчину, у которого был паспорт СССР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госпограничную службу страны.

Отмечается, что мужчина пытался попасть из Молдавии на Украину. После того, как его поймали пограничники, он отказывался выполнять их требования и утверждал, что они поступают незаконно. Он также добавил, что пограничники совершают госизмену, не пуская его на Украину.

«Он... призвал переходить их на сторону Советского Союза», — добавили в погранслужбе Украины.

После случившегося «гражданину Советского союза» запретили посещать Украину в течение трех лет.

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