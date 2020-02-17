Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Гражданка России заразилась коронавирусом на круизном судне Diamond Princess, который поставлен на карантин в порту японского города Иокогама. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российское посольство в Японии.

Отмечается, что коронавирус был выявлен у россиянки в ходе медицинской проверки всех пассажиров судна.

В связи с этим гражданку РФ было решено в ближайшее время госпитализировать. Она отправится в больницу, где будет находиться под медицинским наблюдением.

Корабль Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров выявили коронавирус нового типа. В общей сложности на лайнере заболели не менее 454 человек. По последним данным, всего коронавирусом заразились 71,1 тыс. человек. При это умерли 1 775 человек.

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