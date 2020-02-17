В Петербурге побит температурный рекорд 95-летней давности
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В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1925 года, когда воздух прогрелся до +5,2 °С. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного синоптика города Александра Колесова.
В понедельник, 17 февраля, температура воздуха повысилась до +7,1 °С в Петербурге, в Кингисеппе (Ленинградская область) — до +8 °С.
По словам специалиста, потепление произошло из-за циклона, поэтому такая погода будет недолго.
Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей европейской части России о похолодании в марте.
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