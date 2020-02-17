В суд направлено дело против охранника детсада в Нарьян-Маре, где убили ребенка

Следственный комитет направил в суд Ненецкого автономного округа (НАО) уголовное дело против охранника детского сада в Нарьян-Маре, где 31 октября один из местных жителей убил шестилетнего мальчика. Об этом сообщает «Интерфакс».

Против охранника возбуждено уголовное дело по пп. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителе...).

6 февраля Арбитражный суд Архангельской области аннулировал лицензию ООО «Охранное предприятие «Святогоръ», в котором работал мужчина.

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