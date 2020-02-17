Задержанного за взятку прокурора арестовал суд Красноярска

Красноярский суд принял решение об аресте задержанного за взятку прокурора Березовского района края Бекхана Аслаханова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что суд арестовал прокурора сроком на два месяца до 13 апреля.

По данным следствия, Аслаханов совестно с братом и группой лиц получил от коммерческой организации за «покровительство и попустительство по службе в интересах данной коммерческой организации» сумму в 500 тыс. рублей в мае 2019 года.

Уточняется, что в отношении брата Аслаханов СК также возбудил дело по статье о посредничестве во взяточничестве.

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