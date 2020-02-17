Детские сады массово эвакуируют на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке в крупных городах проходит массовая эвакуация детских садов из-за поступивших сообщений о минировании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрации городов.

Эвакуации уже прошли во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре.

Так в последнем городе были эвакуированы более 50 учреждений. При этом в Хабаровске эвакуировали еще 29 детсадов.

Отмечается, что большинство детей были размещены в других административных зданиях, а других забрали родители.

Уточняется, что здания также проверяют специалисты.

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