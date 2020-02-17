Названы лучшие по качеству жизни регионы России

РИА «Новости» провело исследование и составило рейтинг российских регионов по качеству жизни в 2019 году.

Уточняется, что рейтинг был составлен по результатам оценки состояния аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. Всего было рассмотрено 70 показателей.

Отмечается, что первые позиции заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Следом за ними оказались Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Югра

Также замыкающими в рейтинге стали Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.

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