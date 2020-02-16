Поклонская считает, что слова Смирнова дают повод для обвинений верующих

Депутат Госдумы Наталья Поклонская написала в своем Telegram-канале, что слова протоиерея Димитрия Смирнова о неправильности гражданского брака могут спровоцировать обвинения христиан в «мракобесии».

Она предположила, что некоторые разозлятся из-за такого высказывания, а «другие покрутят пальцем у виска».

«А третьи (например, всякие «невзоровы») в очередной раз назовут всех верующих «мракобесами» и «гостями из Средневековья». Зачем вы даете им повод для провокаций?» — написала Поклонская.

Депутат отметила, что не стоит реагировать на подобные высказывания, но в то же время «становится жутковато, когда такие слова говорит священнослужитель». Она также упомянула евангельский призыв не осуждать.

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов назвал гражданских жен «бесплатными проститутками». В РПЦ объяснили, что протоиерей не хотел никого обидеть, хотя слова и были «излишне острыми».

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