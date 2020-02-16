Соловьев прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах и проститутках

Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение по поводу высказывания протоиерея Дмитрия Смирнова о гражданских женах и бесплатных проститутках. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как было известно ранее, протоиерей Димитрий Смирнов сравнил гражданских жен с бесплатными проститутками.

Журналист отметил, что сам имеет другую точку зрения.

«Если вы атеисты или люди не воцерковленые, то какое вам дело до мнения старого священника? Вы запрещаете ему то, что легко прощаете себе», — написал Соловьев.

По его словам, свобода слова подразумевает высказывание мнений, которых остальные могут не придерживаться.

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов сравнил гражданских жен с бесплатными проститутками.

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