В Китае в производство запущено первое возможное лекарство от коронавируса

Правительство китайского города Тайчжоу в восточной провинции Чжэцзян сообщило, что возможное лекарство от коронавируса запущено в производство, передает РИА «Новости».

По заявлению городских властей, лекарство получило официальное одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами.

«Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса», — указано в сообщении администрации Тайчжоу.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ученые из КНР назвали вероятный источник коронавируса

— В Европе умер первый человек от коронавируса

— Число смертей от коронавируса в КНР превысило 1500