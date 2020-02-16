Россияне не запрашивали эвакуацию с Diamond Princess
Граждане России не просили об эвакуации со стоящего на карантине в японском порту круизного лайнера Diamond Princess, сообщается на странице российского посольства в Японии в Facebook.
По данным посольства, россияне останутся на борту судна до завершения карантина, ориентировочно до 19 февраля 2020 года. На данный момент ни у кого из российских пассажиров коронавирус нового типа не выявлен, говорится в сообщении.
Лайнер Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров диагностировали коронавирус.
Ранее стало известно, что общее число заболевших среди пассажиров и членов корабля возросло до 355 человек.
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