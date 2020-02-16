Общее число жертв коронавируса в Китае выросло до 1665 человек

Число погибших в результате вспышки коронавируса в Китае достигло 1665 человек. Об этом сообщила нацкомиссия по здравоохранению, передает Reuters.

По последним данным, всего новым типом вируса заразились по стране 68 500 человек. При этом выздоровели 9419 человек.

Ранее стало известно, что в Хубэй за 24 часа вирусом заразились еще 1,8 тыс. человек, а скончались 139 человек.

Также накануне специалисты министерства науки и техники КНР заявили, что летучая мышь может быть наиболее вероятным источником коронавируса

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