Число зараженных коронавирусом на японском лайнере возросло

Число пассажиров японского лайнера Diamond Princess, которые заразились новым типом коронавируса COVID-19, увеличилось и почти достигло 300 человек. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что число зараженных возросло на 67 пассажиров и составило 285 человек. Информация о том, гражданами какой страны они являются, — не уточняется.

Министра здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии Кацунобу Като добавил, что у 38 пациентов ранее не наблюдалось симптомов заболевания.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 20 697 человек, 427 человек погибли.

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