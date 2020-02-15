Три человека погибли при пожаре в Кировской области

В Кировской области погибли трое мужчин при пожаре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.

Пожар произошел в деревне Макаровская Афанасьевского района. По предварительным данным, вместе с 62-летним хозяином дома односельчане 56-ти и 57-ми лет распивали спиртные напитки вечером 14 февраля.

«В жилом помещении произошел пожар, в результате которого мужчины погибли», — рассказали в региональном ведомстве.

На данный момент назначено проведение экспертиз, которые установят причину смерти мужчин и причины пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.