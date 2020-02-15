Бросивший детей в Шереметьево заявил, что направлялся за ними в момент задержания

Оставивший двоих детей в московском аэропорту Шереметьево Виктор Гаврилов заявил, что в момент задержания направлялся за ними на Дальний Восток. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Летел за детьми», — сказал Гаврилов перед заседанием суда Центрального района Хабаровска, решающего вопрос об аресте мужчины.

Ранее стало известно, что 26 января мужчина, прибывший из Хабаровска в Шереметьево, оставил в аэропорту двух сыновей пяти и семи лет. В рюкзаке одного из детей была обнаружена записка. В ней отец попросил временно устроить детей в приют и пообещал забрать их оттуда позже. Свой поступок он объяснил тяжелым финансовым положением и отсутствием иного выхода.

В настоящее время дети находятся с матерью.

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