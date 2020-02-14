В Египте впервые выявили случай заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Египта подтвердило данные, что в стране зафиксирован случай заражения коронавирусом, передает Reuters.

В ведомстве отметили, что заразившийся вирусом приехал из другой страны; он иностранец.

Стоит отметить, что Египет стал первым из африканских государств, где выявили заболевание.

По последним данным, число зараженных превысило 64 тыс. человек. При этом смогли выздороветь 7,1 тыс. человек, а погибли — более тысячи человек.

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