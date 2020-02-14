В Москве одно из зданий медвуза им. Сеченова эвакуируют из-за подозрительного пакета

Одно из зданий Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова эвакуируют после обнаружения подозрительного черного пакета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что студентов и работников вуза эвакуируют из здания по адресу Трубецкая улица, дом 8, строение 2.

На данный момент на месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранители.