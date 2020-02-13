Мужчина упал на рельсы станции «Марьина роща» метро Москвы

Мужчина упал на рельсы на станции «Марьина роща» московского метро. Об этом сообщает РИА «Новости».

Движение поездов на участке Люблинско-Дмитровской линии было приостановлено.

Отмечается, что в результате инцидента мужчина погиб. Обстоятельства гибели мужчины, а также его личность устанавливаются.

Уточняется, что движение на участке метрополитена столицы восстановлено.

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