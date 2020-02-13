Самец панды сделал валентинку для подруги в зоопарке Москвы

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В московском зоопарке самец панды сделал для своей подруги в честь Дня всех влюбленных подарок. Об этом сообщается в Facebook зоопарка.

Работники учреждения приготовили для самца Жуи специальную деревянную доску в виде сердца, а также дали ему кисть с красной краской.

Отмечается, что Жуи раскрасил праздничную валентинку для своей «избранницы» панды Диндин.

Смотрители, которые практикуют уроки рисования для животных, также добавили, что Жуи больше всего любит рисовать красным цветом.

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