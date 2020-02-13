В Китае заявили о новом методе диагностирования коронавируса

Власти провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса COVID-19, заявили о новом методе диагностирования коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что данное заявление появилось после резкого скачка числа зараженных. За последние сутки число заболевших возросло почти на 15 тысяч человек.

По данным агентства, согласно данному методу, в провинции недавно провели проверку ранее предполагаемых случаев заболевания и внесли изменения в результаты диагноза.

Так, число зараженных коронавирусом в Хубэй в настоящее время превысило 48,2 тысячи. При этом, выписаны из больниц 3441 человека, скончались — 1310.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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