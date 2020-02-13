В России увеличилось число нарушений пожарной безопасности

В России в 2019 году возросло число нарушений пожарной безопасности по сравнению с 2018 годом на 24%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

Уточняется, что данные касаются всей территории России.

Так, по фактам совершения правонарушений в области пожарной безопасности в 2019 году было возбуждено более 193 тыс. дел, в то время как в 2018 году — более 174 тыс.

Кроме того, по данным ведомства, госинспекторами по пожарному надзору в 2019 году было назначено более 62 тыс. административных наказаний в виде штрафа.