Кричавший воровские лозунги на банкете следователь из Тюмени уволен за нарушение присяги
Следственный комитет СК России по Тюмнской области отстранил от должности сотрудника Рафика Аглиуллина, который кричал воровские лозунги на банкете в честь повышения. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Ранее в сети был опубликован ролик, на котором следователь во время банкета выкрикивал воровские лозунги «АУЕ» (арестантский уклад един) и «Жизнь ворам».
Уточняется, что Аглиуллин был уволен из-за «за нарушение присяги сотрудника Следственного комитета России».
Отмечается, что по факту инцидента будет проведена проверка с целью «оценки поведения сотрудников». В соответствии с результатами будут приняты жесткие меры реагирования.
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