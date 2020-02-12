В турбину летевшего из Москвы в Пензу самолета попала птица
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В турбину летевшего рейсом Москва — Пенза самолета попала птица. Об этом сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.
Отмечается, что воздушное судно совершило штатную посадку в аэропорту назначения. В результате никто из 62 пассажиров не пострадал.
Уточняется, что птица попала в турбину на высоте 15-20 метров, когда самолет совершал посадку.
Заявляется, что на месте работает транспортная прокуратура региона для проведения проверки по факту инцидента.
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