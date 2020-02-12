Адвокат: если бы экс-начальнику УФСИН дали условный срок, он бы не покончил с собой
Адвокат покончившего с собой экс-начальника управления ФСИН Григорий Иванищев заявил, что если бы подсудимого приговорили к условному сроку, он бы остался жив. Об этом сообщает издание «Подъем».
Ранее в СМИ появилась информация, что бывший начальник УФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы после оглашения обвинительного приговора. За вымогательство в особо крупных размерах подсудимый получил три года строгого режима.
По словам Иванищева, в связи с тяжелым заболеванием обвиняемого (рак четвертой степени) и наградами за ликвидацию Чернобыльской катастрофы, ожидался более мягкий приговор.
«Если бы суд дал ему сколько угодно лет условно, таких бы последствий не было», — заявил адвокат.
Как уточняется, в пресс-службе суда сказали, что «наказание было назначено ниже низшего предела».
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