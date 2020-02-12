Песков пояснил отказ главы СПЧ комментировать дело «Сети»*

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил ситуацию с отказом председателя Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерия Фадеева комментировать приговор по делу организации «Сеть» (запрещена в России), передает корреспондент «Газеты.Ru».

Фадеев не захотел делать заявлений, сославшись на то, что является сотрудником администрации главы государства.

«Нет, непосредственного запрета нет, есть просто общая невозможность комментировать судебные решения. Мы заметили множество публикаций, заметили общественный резонанс, но это судебное решение, и мы не может его комментировать», — пояснил представитель Кремля.

Ранее семерых фигурантов дела террористического сообщества «Сеть» приговорили к колонии (сроки заключения от 6 до 18 лет).

*Сообщество «Сеть» является террористической организацией и запрещено в России.

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