Убийцам и насильникам могут запретить работать в такси в России

Российское министерство транспорта предложило ввести ограничения при приеме на работу в такси, сообщили «Известиям» в ведомстве.

В настоящее время Минтранс уже разработал законопроект, в котором запрещается людям, которые были осуждены за убийства, терроризм и сексуальные преступления, работать водителями такси и общественного транспорта.

В пресс-службе правительства страны также добавили, что проект закона должны передать комиссии по законопроектной деятельности летом 2020 года, а осенью уже в Госдуму.

По словам зампреда фракции «Справедливой России» Михаила Емельянова, вероятно, этот проект поддержат, ведь речь идет о безопасности людей, которые не хотят, чтобы с ними что-то случилось в поездке.

«Есть субъекты, которые совершают эти преступления неоднократно, и они особо опасны», — добавил он.

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