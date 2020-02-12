Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 1068 человек

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Число погибших от коронавируса нового типа в китайской провинции Хубэй установилось на отметке в 1068 человек. Об этом сообщает сайт регионального комитета здравоохранения КНР.

По данным комитета, всего на данный момент выявлено 33 366 инфицированных.

Отмечается, что оправились от болезни 2639 пациентов.

Как уточняет комитет, в провинции обнаружили еще 1638 новых случаев заражения. При этом 1104 из этого числа зафиксировали в городе Ухань, который является очагом распространения коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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