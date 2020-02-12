Стало известно, когда в европейской части России наступит весна

Глава Росгидромета Игорь Шумаков рассказал, когда климатическая весна придет на европейскую территории России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Однако он предупредил, что такие данные являются предварительными.

По словам специалиста, пока данную информацию не нужно принимать во внимание, поскольку нынешний год из-за погодных условий стал необычным.

«Как говорят наши ученые, весна наступит буквально скоро», — сказал Шумаков.

Он уточнил, что это может произойти в ближайшие несколько недель.

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