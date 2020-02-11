Дагестанский депутат присвоил землю на почти 270 млн рублей

В отношении депутата Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» и его знакомого возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России по Дагестану.

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 годы фигуранты дела путем составления поддельных документов завладели тремя земельными участками общей площадью более 55 тысяч кв.м. и стоимость около 270 млн рублей.

В ходе следствия участки возвращены в муниципальную и федеральную собственность, обвиняемые предстанут перед судом.

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