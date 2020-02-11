«360»: пожар начался в жилом многоэтажном доме в Москве

Жилой многоэтажный дом загорелся на юго-западе Москвы в районе Хамовники, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в МЧС.

По данным источника, возгорание произошло в квартире на втором этаже восьмиэтажного дома. К моменту прибытия пожарных началось открытое горение, существовала угроза перехода огня на другие этажи дома.

На данный момент удалось сбить огонь, сохраняется плотное задымление. Проводится операция по спасению жильцов, информации о пострадавших нет, отметили в МЧС.

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