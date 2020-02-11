В США число героиновых наркозависимых удвоилось с начала 2000-х годов

Анализ опроса более 800 тысяч американцев показал, что число героиновых наркозависимых в стране выросло почти в два раза с начала 2000-х годов. Об этом сообщает JAMA.

Так, по данным наркологов, сейчас в США около миллиона героиновых наркозависимых

Исследователи сообщили, что начиная с 2002 года, число граждан Соединенных Штатов, пробовавших героин, вырастало ежегодно на 7%.

Эпидемия героиновой наркомании в США началась в 1990-е годы, когда, по словам медиков и общественных активистов, врачи начали выписывать ряд анальгетиков на базе опиатов практически всем пациентам с хроническими болями. На рубеже веков об этом стали говорить активисты и регулирующие органы, в результате чего оборот наркотических обезболивающих был ограничен. Однако это не остановило рост числа так называемых «аптечных» наркозависимых, которые переключились с легкодоступных анальгетиков непосредственно на героин и другие наркотики.