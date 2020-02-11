СМИ назвали причину столкновения катеров в Таиланде

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Тайские СМИ со ссылкой на местные власти сообщили, что столкновение двух катеров на канале у острова Пхукет произошло в результате превышения скорости, передает kp.ru.

По словам местных жителей, превышение скорости для тех мест — обычное дело.

Отмечается, что если сравнивать ситуацию на каналах с ситуацией на дорогах, то паромы и спидботы можно соотнести с автобусами и маршрутками. При этом, утверждается, что наземный транспорт менее безопасен.

Также подчеркивается, что на воде нет никаких правил движения, все двигаются интуитивно.

Еще одной проблемой названо то, что никто не заставляет туристов надевать спасжилеты.

Ранее сообщалось, что 10 февраля у Пхукета столкнулись два туристических катера. На борту одного из них были туристы из России. Двое детей, приходившихся друг другу братом и сестрой, скончались, еще 20 россиян получили травмы.

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