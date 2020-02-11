Производитель начал расследование инцидента со «взорвавшейся» колбасой

Эксклюзив

Компания «Тавр» начала внутреннее расследование после появления информации о «взрыве» колбасы, изготовленной на предприятии.

«Мы в курсе ситуации. Сейчас проводим расследование. Мы выясняем, сколько такой продукции изготовили, куда ее отправили. Пока однозначно можно сказать, что данный случай был единичным», — сказал «Газете.Ru» заместитель исполнительного директора по качеству «РКЗ-Тавр» Дмитрий Быков.

По его словам, к подобному инциденту могло привести нарушение правил хранения продукции. У колбасы уже заканчивался срок годности.

«Такое нарушение теоретически может привести к закисанию. При закисании мог произойти прорыв оболочки. Но это только теоретически», — подчеркнул Быков.

Ранее жительница Тулы опубликовала пост в социальной сети, в котором рассказала о том, что у нее «взорвалась» купленная в местном магазине колбаса.

Женщина положила колбасу на стол и отошла заварить чай, а затем услышала громкий хлопок. «Я чайник чуть не уронила. Колбаса взорвалась», — написала она.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы

— В Туле взорвалась колбаса