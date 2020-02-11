Правительство внесло в ГД проект по увеличению предельного возраста ректоров вузов

Российское правительство внесло в Государственную думу проект, который предполагает увеличение предельного возраста руководителей вузов страны и их заместителей, передает РИА «Новости».

В проекте предлагается увеличить максимальный срок нахождения на посту с 65 лет до 70 лет без права продления. При этом в документе прописано, что в соответствии с федеральными законами (от 10 ноября 2009 года «О Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете»), сроки пребывания ректора или главы научной организации по достижении 70 лет могут продлеваться.

В случае принятия законопроекта, заместители ректора или образовательной организации высшего образования не смогут находиться на должности больше трех сроков.

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