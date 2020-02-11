В Анапе загорелся цех по производству металлопластиковых конструкций. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Пожар произошел на улице промышленная. Из цеха были эвакуированы пять человек.

В ведомстве добавили, что пожар был локализован на площади 320 кв.м.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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