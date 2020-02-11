Житель Кургана задушил женщину ради золота в Крыму

Житель Кургана был осужден за убийство и ограбление жительницы Крыма. Об этом сообщает «Регион online» со ссылкой на в пресс-службу прокуратуры Крыма.

Подсудимый напал на женщину, решив украсть деньги и ювелирные украшения. Пострадавшую мужчина начал душить, а после того, как она престала подавать признаки жизни, злоумышленник снял с нее золотые украшения, забрал сотовый телефон и девять тысяч рублей. После совершения преступления мужчина скрылся.

Сотрудникам полиции удалось оперативно вычислить личность подозреваемого, вскоре он был задержан.

За убийство жительницы Крыма подсудимый получил 17 лет колонии строгого режима, добавили в прокуратуре.