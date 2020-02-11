В Корее зафиксирован 28 случай заражения коронавирусом

В Корее зафиксировали 28 случай заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организацию центров по контролю и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

Вирус был обнаружен у 30-летней гражданки Китая, которая является знакомой одного из ранее выявленных заболевших. Она была на домашнем карантине, как человек, который контактировал с заразившимся. Женщина прошла проверку и у нее зафиксировали наличие коронавируса. На данный момент она находится в больнице город Коян.

Отмечается, что четыре человека уже выписаны из больницы, 24 продолжают лечение. Еще 865 проходят проверку.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1000

— ВОЗ: в ситуации с коронавирусом пока видна лишь «верхушка айсберга»

— Число зараженных коронавирусом на борту Diamond Princess выросло до 130 человек