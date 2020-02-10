СК проверит информацию об избиении приемной матерью ребенка за неаккуратные прописи

Следственный комитет проверит сообщения СМИ о том, что приемная мать избила семилетнего мальчика за неаккуратные прописи. Об этом сообщает РИА «Новости».

По сообщению Главного управления Следственного комитета, следственными органами организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в социальной сети, о нарушении законных прав и интересов малолетнего.

Ранее СМИ писали, что 24 января в НИИ неотложной хирургии и травматологии поступил семилетний мальчик с гематомами на лице и спине. Ребенок рассказал, что его наказала кожаным ремнем приемная мать, потому что у него плохо получались буквы в прописях.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Приседал весь день»: как отчим издевался над пятилетним пасынком

— Ела снег и целовала ноги: как школьницу забили под Липецком

— В Бурятии женщина получила 5 лет условно за избиение внучек в целях воспитания