В Киеве неизвестные вылили зеленку на памятник генералу Ватутину

Неизвестные совершили акт вандализма в Мариинском парке Киева, испортив зеленкой памятник советскому военачальнику, генералу Николаю Ватутину, передает сайт городской полиции.

Отмечается, что стражи порядка в ходе патрулирования обнаружили нарушителей на месте преступления.

Как стало известно, им удалось задержать одного из них. При этом остальные вандалы смогли скрыться.

По факту вандализма киевская полиция уже завела уголовное дело.

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