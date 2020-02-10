Подозреваемому во взяточничестве экс-генералу СК Дрыманову грозит 16 лет колонии

Прокуратура запросила 16 лет колонии строгого режима и 196 млн рублей штрафа для бывшего главы управления Следственного комитета в Москве генерала Александра Дрыманова, подозреваемого во взяточничестве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Андрея Гривцова.

Для других участников преступления — экс-начальника управления собственной безопасности ведомства Михаила Максименко и бывшего главы управления СК по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко просят 17 и 15 лет колонии строгого режима.

Также прокуратура просит оштрафовать Максименко на 250 млн рублей, Крамаренко – на 195 млн рублей.

По версии следователей, обвиняемым дали взятку в размере $1 млн миллион взамен на освобождение из СИЗО «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец).

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