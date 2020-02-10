СК возбудил уголовное дело после столкновения катеров с россиянами в Таиланде
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после столкновения двух катеров с россиянами на борту у восточного побережья острова Пхукет в Таиланде. Об этом сообщается на сайте СК.
Известно, что в ходе инцидента погибли двое детей из РФ, 12-летний мальчик и 6-летняя девочка. Свыше 20 человек получили ранения.
Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте находится во взаимодействии с российским МИД.
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