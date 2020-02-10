В Москве задержан устроивший пранк про коронавирус в метро

В Москве задержан юноша, устроивший пранк про коронавирус на станции 1905 года столичного метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Ранее пранкер Kara.prank в интервью «Газете.ру» извинился перед Московским метрополитеном за видеоролик, обыгрывающий тему коронавируса. По его словам, он хотел выяснить, помогут ли пассажиры метро заразившемуся коронавирусом человеку.

2 февраля в вагоне поезда юноша упал на пол и начал имитировать конвульсивный приступ, а другие участники розыгрыша в голос заявляли, что у него коронавирус. Соответствующий видеоролик опубликовали в сети.

Отдел дознания УВД на Московском метрополитене возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Одного из «шутников» задержали, в настоящий момент ведется поиск и остальных.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пранкер извинился за ролик на тему коронавируса после жалобы метрополитена в МВД

— Метро Москвы обратится в МВД из-за пранков про коронавирус